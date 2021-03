Europa League - All'Olimpico lo Shakhtar si consegna alla Roma: bene le inglesi e il Granada

Finita la Champions è tempo di Europa League. Dopo il pareggio del Milan all'ultimo secondo contro il Manchester United questa sera in campo anche la Roma che all'Olimpico ha sfidato uno Shakhtar Donetsk decisamente arrendevole che ha di fatto regalato la gara d'andata ai giallorossi. La squadra di Fonseca si è imposta per 3-0 con le reti di Pellegrini, El Shaarawy e Mancini.

Delle altre squadre che sono scese in campo alle 21:00 bene le inglesi con la vittoria dell'Arsenal che fuori casa ha battuto l'Olympiacos per 1-3 e il Tottenham che ha segnato due reti alla Dinamo Zagabria. Vince anche il Granada, sempre per 2-0, sul Molde.

