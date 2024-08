Europa League | Beşiktaş, Immobile non incide. E ora la qualificazione...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra le squadre scese in campo ieri per i play off di Europa League, anche il Besiktas di Ciro Immobile impegnato in trasferta col Lugano. L'esordio dell'ex capitano della Lazio nella competizione europea non è stato indimenticabile, non è riuscito a trovare il gol e è tornato a casa con un pari. Il passaggio del turno e dunque la qualificazione è ancora in ballo, si deciderà tutto nella sfida di ritorno in programma giovedì 29 agosto in casa dei turchi.

