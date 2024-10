Europa League | Cosa succede in caso di parimerito? Ecco tutti i criteri

Fonte: uefa.com

Nella nuova fase campionato della UEFA Europa League, 36 squadre partecipano a un unico girone in cui tutte e 36 le squadre figurano in un'unica classifica.

I club classificati dal 1° all'8° posto al termine della fase campionato, che prevede otto partite di sola andata, si qualificano agli ottavi di finale. I club classificati dal 9° al 24° posto si qualificano agli spareggi per la fase a eliminazione diretta. I club classificati dal 25° al 36° posto sono eliminati definitivamente dall'Europa per la stagione in corso.

Cosa succede se le squadre sono a pari punti durante la fase campionato?

Tra la giornata 1 e la giornata 7, le squadre che sono a pari punti saranno separate secondo i seguenti criteri, in base all'articolo 18 del regolamento della competizione:

a. Maggiore differenza reti nella fase campionato

b. Maggior numero di gol segnati nella fase campionato

c. Maggior numero di gol in trasferta segnati nella fase campionato

d. Maggior numero di vittorie nella fase campionato

e. Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato

Se le squadre sono ancora in perfetto equilibrio applicando questi criteri, saranno classificate a pari merito nella tabella, ordinate alfabeticamente in base al nome abbreviato della squadra/del club.

Come vengono separate le squadre che finiscono la fase campionato a pari punti?

Se due o più squadre sono a pari punti al termine della fase campionato, allora, come previsto dall'articolo 18 del regolamento della competizione, si applicano i seguenti criteri, nel seguente ordine, per determinare la loro classifica:

a. Maggiore differenza reti nella fase campionato

b. Maggior numero di gol segnati nella fase campionato

c. Maggior numero di gol in trasferta segnati nella fase campionato

d. Maggior numero di vittorie nella fase campionato

e. Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato

f) Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari della fase di campionato

g) Differenza reti collettiva superiore rispetto agli avversari della fase campionato

h) Maggior numero di gol segnati collettivamente dagli avversari della fase campionato

i) Punteggio disciplinare più basso in base ai soli cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dallo staff della squadra in tutte le partite della fase campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)

j) Ranking più alto