Europa League, i risultati delle 18:55 - la Roma schiaccia il Cluj, il Napoli vince a Fiume

Finisce bene la terza giornata della fase a gironi di Europa League per Roma e Napoli. I giallorossi ospitavano il Cluj, mentre il Napoli era impegnato nella trasferta croata contro il Rijeka. La squadra di Fonseca non ha avuto problemi a portare a casa i tre punti, visto la larga vittoria per 5-0: in gol Mkhitaryan, Ibanez, Mayoral per due volte e Pedro. I partenopei hanno avuto più pensieri invece, visto che hanno dovuto recuperare lo svantaggio iniziale, ma poi Demme ha pareggiato i conti e Braut (autogol, ndr) ha concluso l'opera. Dopo tre partite la Roma comanda la classifica con 7 punti, staccando il Cluj di tre e lo Young Boys di sei, mentre il Napoli raggiunge AZ Alkmaar e Real Sociedad a quota 6 punti.

LE ALTRE PARTITE - Rapid Vienna - Dundalk 4-3

Slavia Praga - Nizza 3-2

Hapoel Be ' er Sheva - Bayer Leverkusen 2-4

Benfica - Rangers 3-3

Lech Poznan - Standard Liegi 3-1

PAOK - PSV Eindhoven 4-1

Omonia - Granada 0-2

Real Sociedad - AZ Alkmaar 1-0

Sivasspor - Qarabag 2-0

Ludogorets - Tottenham 1-3