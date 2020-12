Europa League, il programma di oggi: a Napoli e Roma basta un punto, il Milan deve vincere

Penultima giornata di dei gironi di Europa League, dove stasera potrebbero arrivare i primi verdetti in ambito qualificazione ai sedicesimi. Tutte e tre le italiane potrebbero archiviare già oggi la pratica, con il Milan che, oltre a battere il Celtic in casa, deve sperare anche in un successo del Lille sullo Sparta Praga. A Napoli e Roma invece basta un punto contro AZ Alkmaar e Young Boys per assicurarsi il passaggio del turno, con i giallorossi che chiuderebbero matematicamente in testa al girone. Questo il programma completo degli incontri di stasera.

Gruppo A

Cluji - Cska Sofia ore 21:00

Roma - Young Boys ore 21:00

Gruppo B

Arsenal - Rapid Vienna ore 21:00

Molde - Dundalk ore 21:00

Gruppo C

Nizza - Bayer Leverkusen ore 21:00

Slavia Praga - Hapoel Beer Sheva ore 21:00

Gruppo D

Benfica - Lech Poznan ore 21:00

Rangers - Standard Liegi ore 21:00

Gruppo E

Granada - PSV Eindhoven ore 21:00

Omonia Nicosia - Paok Salonicco ore 21:00

Gruppo F

AZ Alkmaar - Napoli ore 21:00

Real Sociedad - Rijeka ore 21:00

Gruppo G

AEK Atene - Braga ore 18:55

Zorya - Leicester ore 18:55

Gruppo H

Lille - Sparta Praga ore 18:55

Milan - Celtic ore 18:55

Gruppo I

Qarabag - Maccabi Tel Aviv ore 18:55

Sivasspor - Villarreal ore 18:55

Gruppo J

LASK - Tottenham ore 18:55

Royal Antwerp - Ludogorets ore 18:55

Gruppo K

CSKA - Wolfsberger ore 18:55

Feyenoord - Dinamo Zagabria ore 18:55

Gruppo L

Stella Rossa - Hoffenheim ore 18:55

Gent - Slovan Liberec ore 18:55