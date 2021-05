Europa League, la Roma vince ma il Manchester United va in finale

Tra Roma e Manchester United, in finale vanno gli inglesi. Forti del 6-2 dell'andata, all'Olimpico i Red Devils non si impegnano più di tanto lasciando ai giallorossi l'amara gioia, totalmente inutile, della vittoria. Lo United passa in vantaggio al 39' grazie al Matador Cavani, dopo che le occasioni sprecate dalla squadra di Fonseca che trova De Gea sempre pronto a respingere i colpi. Il primo tempo si chiude con la formazione di Solskjaer in vantaggio, ma la seconda frazione di gioco sembra avere un copione diverso: i padroni di casa raggiungono prima l'1-1 al 57' con Dzeko, poi segnano il gol del momentaneo 2-1 grazie al tiro di Cristante al 60'. Dopo 8 minuti il solito Cavani riporta il risultato in parità: 2-2 e Roma ad un passo dall'eliminazione. Il gol vittoria che ferma il risultato sul 3-2 lo segna il giovane Zalewski all'83', ma ciò non cambia le sorti dei suoi: Roma eliminata e United in finale a Danzica il 26 maggio.