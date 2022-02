Europa League, lanciato un sondaggio: tra i protagonisti Zaccagni – FOTO

Si avvicina il momento dell’Europa League, la competizione riprenderà giovedì con i sedicesimi di finale. Tra le squadre che scenderanno in campo anche la Lazio che affronterà il Porto in trasferta. Per ingannare l’attesa la Uefa Europa League, tramite i canali social ufficiali, ha lanciato un sondaggio e tra i protagonisti c’è anche un biancoceleste. I tifosi sono chiamati a scegliere quale, tra i giocatori che hanno realizzato una doppietta, è stato il migliore di questo fine settimana. Non poteva non esserci Mattia Zaccagni che è stato uno dei protagonisti assoluti del match contro il Bologna. Oltre a lui ci sono: Marco Reus del Borussia Dortumnd, Nabil Fekir del Betis e Ricardo Horta del Braga.

Which two-goal hero had the best performance this weekend? #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 14, 2022

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio - Porto, al via la vendita dei tagliandi: info e prezzi

Serie A, Haps firma la prima rete del Suriname: scendono a otto le nazioni senza gol