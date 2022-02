Serie A, Haps firma la prima rete del Suriname: scendono a otto le nazioni senza gol

Nella venticinquesima giornata di Serie A il Venezia trova una vittoria fondamentale per 1-2 in ottica salvezza sul campo del Torino. A firmare il gol del momentaneo pareggio per gli uomini di Zanetti è il terzino sinistro ex Feyenoord Ridgeciano Haps. La curiosità? Il difensore ha messo a segno il primo gol nella massima serie italiana per il Suriname. Scendono così a otto le nazioni che non hanno ancora segnato: Estonia, Bolivia, Nuova Zelanda, Giamaica, Somalia, Repubblica Dominicana, Guinea-Bissau e Principato di Monaco.