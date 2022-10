Europa League | Lazio, calendario e classifica del gruppo F

Le quattro squadre sono appaiate a tre punti e non sono permessi passi falsi perché il primo posto del girone vale troppo...

Terza giornata di Europa League e la Lazio, dopo la debacle di Herning, non può più sbagliare niente. Testa di serie di un girone complicato ma non impossibile, la squadra di Sarri deve puntare a chiudere da prima staccando così il pass diretto per gli ottavi di finale della competizione. Stasera c'è attesa per il match in Austria che Immobile e compagni non devono sottovalutare come accaduto in Danimarca. Di seguito tutti i match del girone e la classifica.

Il calendario completo

8 SETTEMBRE: LAZIO - Feyenoord 4-2 Sturm Graz - Midtjylland 1-0

15 SETTEMBRE: Feyenoord - Sturm Graz 6-0 Midtjylland - LAZIO 5-1

6 OTTOBRE: Sturm Graz- LAZIO ore 18.45 Midtjylland - Feyenoord ore 21

13 OTTOBRE: Feyenoord - Midtjylland ore 18.45 LAZIO - Sturm Graz ore 21

27 OTTOBRE: LAZIO - Midtjylland ore 18.45 Sturm Graz - Feyenoord ore 21

3 NOVEMBRE: Feyenoord - LAZIO ore 18.45 Midtjylland - Sturm Graz ore 18.45.

CLASSIFICA: Feyenoord 3, Midtjylland 3, LAZIO 3, Sturm Graz 3