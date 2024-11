Europa League | Lazio momentaneamente quarta: i risultati delle partite delle 18.45

TUTTOmercatoWEB.com

Terminano le partite delle 18.45 di questa quarta giornata di Europa League. Marmoush regala la vittoria al Francoforte contro lo Slavia Praga (1-0) con i tedeschi che salgono momentaneamente secondi in classifica a 10 punti alla pari del Galatasaray, per ora capolista, che fa 3-2 contro il Tottenham. Gli inglesi restano così a 9 punti, al pari della Lazio ma sotto per differenza reti. Salgono a 9 anche i romeni del Fotbal Club FCSB, che stendono per 2-0 il Midtjylland in casa. Sconfitta casalinga anche per il Ludogorets contro l'Athletic Bilbao, mentre il Nizza fa 1-1 contro il Twente. Un punto per Olympiakos e Rangers, così come per Royale Union SG e Roma che termina 1-1. In attesa di scoprire il risultato tra Lazio e Porto, ecco la classifica provvisoria:

CLASSIFICA

Galatasaray 10

Fracoforte 10

Ath. Bibao 10

Lazio 9

Tottenham 9

Anderlecht 9

FCSB 9

Ajax 7

Rangers 7

Olympiakos 7

Bodo Glimt 7

Midtjylland 7

Lione 6

Besiktas 6

Fenerbahce 5

Roma 5

FC Porto 4

Real Sociedad 4

Slavia Praga 4

Hoffenheim 4

Elfsborg 4

Braga 4

Plzen 3

Manchester Utd 3

Ferencvaros 3

Twente 3

Alkmaar 3

Malmo 3

Qarabag 3

Royal Union SG 2

Nizza 2

PAOK 1

RFS 1

Ludogorets 1

M. Tel Aviv 0

Dyn. Kiev0

RISULTATI

Bodo Glimt - Qarabag 1-2

Elfsborg - Braga 1-1

FCSB - Midtjylland 2-0

Francoforte- Slavia Praga 1-0

Galatasaray - Tottenham 3-2

Lodogorets - Ath. Bilbao 1-2

Nizza - Twente 2-2

Olympiakos - Rangers 1-1

Royal Union SG - Roma 1-1