Europa League, le avversarie della Lazio: il Marsiglia vola in Turchia

Non solo Lokomotiv Mosca - Lazio, anche Galatasaray e Marsiglia si sfideranno per il Girone E stasera alle 18:45. In Turchia i padroni di casa, primi con 8 punti, proveranno a blindare il passaggio del turno mentre l'OM, attualmente terzo a una lunghezza dalla Lazio, cercherà in tutti i modi di tenere aperto il discorso qualificazione. I francesi arrivano dalla brutta disavventura in casa del Lione dove la gara è stata sospesa e poi rinviata dopo soli 5 minuti per il lancio di una bottiglietta addosso a Payet. Anche oggi l'atmosfera sarà molto calda ma il numero 10 non ci sarà per squalifica.