Europa League, le avversarie della Lazio: la Lokomotiv crolla in casa

Nella quindicesima giornata di Premier League russa, la Lokomotiv Mosca cade in casa sotto i colpi del Akhmat Grozny. Alla RZD Arena finisce 1-2 per gli ospiti i che approfittano al meglio dell'inferiorità numerica dei padroni di casa, rimasti in dieci dopo appena 35 minuti per l'espulsione di Cerqueira. Il Grozny chiude in vantaggio di uno la prima frazione grazie a Utkin. Nella ripresa arriva il raddoppio di Polyarus. Nel finale arriva la reazione degli uomini di Gisdol che accorciano con Lisakovich ma non basta. Il prossimo impegno per la Lokomotiv sarà giovedì 25 novembre, sempre in casa, ma stavolta in Europa League contro la Lazio.