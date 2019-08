Europa League, Letang (pres. Rennes): "Gruppo difficile. Lazio top club"

Dopo Neil Lennon, l'allenatore del Celtic, ha parlato anche un altro esponente di una delle avversarie della Lazio: il presidente del Rennes, Olivier Letang. Il patron dei francesi si è detto contento per i propri tifosi. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb.com: "Abbiamo pescato un girone complicato, ma ci è già successo l'anno scorso e sappiamo come affrontarlo. Siamo quasi passati nel gruppo con l'Arsenal. Abbiamo un grande rispetto per i club che affronteremo. La Lazio è una grande squadra, il Celtic ha una storia importante e anche con il Cluj sarà una partita tosta. Ci dovremo preparare al meglio per vincere il più possibile. Siamo contenti di ospitare dei grandi club, sono felice per i nostri tifosi: potranno assistere in casa loro a match contro Lazio e Celtic. Non vediamo l'ora di giocarci le nostre possibilità". Il Rennes ha iniziato alla grande la Ligue 1 e si trova da solo al primo posto con 3 vittorie su 3. Il club sta crescendo, ma Letang non si è montato la testa: "L'anno scorso abbiamo vinto la coppa col PSG, ma siamo umili e sappiamo di non essere un top club. Vogliamo continuare a crescere, siamo davvero felici degli accoppiamenti, impareremo molto".