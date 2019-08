Europa League, Lennon (all. Celtic): "È bello aver pescato la Lazio"

Non solo Lazio, ovviamente. Anche le altre avversarie dei gironi hanno commentato il sorteggio di Europa League. Nel raggruppamento dei biancocelesti tra le altre ci sarà il Celtic, squadra da non sottovalutare e meta gradita da tanti tifosi laziali. L'allenatore degli scozzesi, Neil Lennon, ha parlato così ai microfoni ufficiali dell'UEFA: "È davvero un bel sorteggio. Ci sono un paio di partite di grande fascino, e avremo qualche chance di fare punti contro il Cluj. Siamo contenti di aver pescato la Lazio, tutta la squadra non vede l'ora di andare a Roma. È un girone in cui possiamo dire la nostra”.