Europa League, Milan ai playoff: battuto col brivido il Bodo Glimt

EUROPA LEAGUE - Senza Ibrahimovic, il Milan soffre ma batte il Bodo Glimt. I rossoneri battono 3-2 i norvegesi e staccano il pass per il playoff decisivo per un posto nei gironi dell'Europa League. La squadra di Pioli si fa sorprendere dagli ospiti che vanno in vantaggio grazie a Junker. Reazione dei padroni di casa che prima pareggiano con Calhanoglu e poi vanno in vantaggio grazie al giovane Colombo. Nella ripresa ancora il turco firma il 3.1 e sembra mettere una seria ipoteca per il passaggio del turno. I nordici, però, non si arrendono e sfruttando una migliore condizione atletica, sono più avanti nella stagione, accorciano le distanze con Hauge. Nel finale le squadre si allungano ed entrambe vanno vicine al gol, ma alla fine termina 3-2. Ora Donnarumma e compagni sono attesi al playoff decisivo contro il Rio Ave in cui si giocano un posto tra le migliori 32 della competizione. I portoghesi, un po' a sorpresa, hanno eliminato il Besiktas ai calci di rigore dopo aver chiuso i 120 minuti sull'1-1.

Pisa, inizia la nuova avventura di Palombi: "Orgoglioso di far parte di questa famiglia" - FT

UFFICIALE - Calciomercato, Godin è un nuovo giocatore del Cagliari

TORNA ALLA HOMEPAGE