Pisa, inizia la nuova avventura di Palombi: "Orgoglioso di far parte di questa famiglia" - FT

È arrivata oggi l'ufficialità del trasferimento di Simone Palombi in prestito dalla Lazio al Pisa. Il centravanti di Tivoli ritrova la Serie B dopo l'esperienza alla Cremonese della passata stagione. "Orgoglioso di entrare a far parte di questa famiglia!" - ha scritto il giocatore sul proprio profilo Instagram - "Ringrazio la società per la fiducia e non vedo l’ora di iniziare!!"

UFFICIALE - Calciomercato Lazio, Palombi in prestito al Pisa: il comunicato

