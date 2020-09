Lazio, Immobile premiato miglior giocatore della Serie A da Transfermarkt - FT

Una stagione monumentale coronata dal record di gol in un singolo campionato (36) e la vittoria della Scarpa d'Oro davanti a Lewandowski . La Serie A 2019/2020 di Ciro Immobile è semplicemente da incorniciare. Svariati riconoscimenti sono arrivati al bomber biancoceleste negli ultimi mesi. L'attaccante che ha condotto la Lazio ai gironi di Champions League è stato votato da Transfermarkt.it come miglior giocatore della scorsa stagione di Serie A. A dimostrazione, se ancora ce ne fosse bisogno, della sua importanza per il club biancoceleste e per l'Italia.

