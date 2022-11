Europa League, non solo la Lazio in campo: il programma completo

TUTTOmercatoWEB.com

Giornata decisiva quella di oggi per l’Europa League. Si chiuderà la prima fase della competizione, quella a gironi, ciascuna partecipante conoscerà il proprio destino. Saranno decretate le primatiste che accederanno direttamente agli ottavi, quelle che dovranno affrontare uno step intermedio con gli spareggi e infine chi retrocederà in Conference League. Non solo la Lazio sarà protagonista in campo col Feyenoord, tra le italiane c’è anche la Roma impegnata con il Ludogorets. Di seguito il programma completo di tutte le gare

ORE 18:45

Trabzonspor - Ferencvaros

Feyenoord - Lazio

Midtjylland - Sturm Graz

Monaco - Stella Rossa

Real Sociedad - Manchester United

Sheriff - Omonia

Olympiacos - Nantes

Qarabag - Friburgo

ORE 21:00

Roma - Ludogorets

Bodø/Glimt - PSV Eindhoven

Rennes - AEK Larnaca

Braga - Malmo

Arsenal - Zurigo

Dinamo Kiev - Fenerbahçe

Royale Union Saint-Gilloise - Union Berlino

Betis - HJK

