Europa League, non solo Lazio e Roma: il programma della seconda giornata

Torna l'appuntamento con la UEFA Europa League. E' già tempo per la seconda giornata. In campo ovviamente anche le due italiane: la Lazio, impegnata sul campo del Midtjylland e reduce da una grande vittoria sul Feyenoord, e la Roma, che dopo la sconfitta con il Ludogorets ospita l'HJK Helsinki. Sono 15 e non 16 le gare in programma oggi visto che il match tra Arsenal e PSV è stato rinviato a data da destinarsi. Di seguito tutte le partite.

ORE 18:45

Midtjylland – Lazio

Sheriff – Manchester Utd

Feyenoord – Sturm Graz

Real Sociedad – Omonia Nicosia

Olymipacos – Friburgo

Trabzonspor – Stella Rossa

Monaco – Ferencvaros

Qarabag-Nantes

ORE 21:00

Roma – HJK Helsinki

Betis Siviglia – Ludogorets

Bodo Glimt – Zurigo

Dinamo Kiev – AEK Larnaca

Rennes – Fenrbahce

Union St Gilloise – Malmo

Braga – Union Berlino