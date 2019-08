Europa League, poker del Torino al Debrecen: granata al terzo turno

EUROPA LEAGUE - Prosegue l'avventura del Torino nei preliminari di Europa League. Il club granata, dopo il 3-0 dell'andata, ha battuto per 4-1 il Debrecen e ha staccato il pass per il terzo turno. Piemontesi che hanno sbloccato il risultato grazie a Zaza al 25'. Poco dopo è arrivato il raddoppio di Izzo che ha mandato la squadra di Mazzarri a riposo con due gol di vantaggio. A inizio ripresa Garba accorcia per gli ungheresi, ma Belotti e il giovane Milico hanno chiuso il match. Debrecen staccando il pass per il terzo turno. La squadra del presidente Cairo adesso attende la la vincente del match tra i danesi dell'Esbjerg ed i bielorussi dello Shakhtyor. La qualificazione ai gironi è sempre più vicina per il Torino che sogna, così, di tornare in Europa.

LE ULTIME NEWS DA FORMELLO

MILINKOVIC VERSO LA PANCHINA A BOURNEMOUTH

TORNA ALL'HOMEPAGE