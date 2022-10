Europa League, quinta giornata della fase a gironi: il programma completo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultimi 180 minuti della fase a gironi di Europa League. Oggi ne andranno via 90. C'è molto ancora in ballo e sono tante le squadre che ancora devono staccare il pass per la fase a eliminazione diretta. Tra queste anche le italiane Lazio e Roma che oggi saranno impegnate in due match quasi decisivi. I biancocelesti in casa contro i danesi del Midtjylland, giallorossi in trasferta a Helsinki. Di seguito tutte le partite della serata di EL.

ORE 18:45

18.45 Lazio-Midtjylland

18.45 Ludogorets-Betis

18.45 PSV-Arsenal

18.45 Zurigo-Bodo/Glimt

18.45 Fenerbahçe-Rennes

18.45 AEK Larnaca-Dinamo Kiev

18.45 Malmo-Union St. Gilloise

18.45 Union Berlino-Braga

ORE 21:00

21.00 HJK-Roma

21.00 Manchester United-Sheriff

21.00 Sturm Graz-Feyenoord

21.00 Ferencvaros-Monaco

21.00 Friburgo-Olympiacos

21.00 Omonia-Real Sociedad

21.00 Stella Rossa-Trabzonspor

21.00 Nantes-Qarabag