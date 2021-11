Europa League, Spartak Mosca-Napoli si gioca mercoledì anziché giovedì: ecco perché

Il giorno da sempre associato alla Champions ospiterà un match di Europa League. Spartak Mosca - Napoli, match valido per la quinta giornata della fase a gironi di EL, non si disputerà, come di consueto di giovedì, bensì oggi mercoledì 24 novembre. Il match, con fischio d'inizio inedito alle 16:30, può rivelarsi decisivo per la qualificazione al prossimo turno della squadra di Spalletti decimata però dalle assenze. Ma perché la sfida si disputerà con un giorno di anticipo? La UEFA ha preso questa decisione perché, per motivi di ordine pubblico, non possono essere giocate nello stesso giorno e nella stessa città due partite. Giovedì infatti, sempre a Mosca, la Lazio farà visita alla Lokomotiv nel gruppo E della competizione. Partenopei e azzurri, dopo l'impegno europeo, si troveranno gli uni di fronte agli altri domenica sera al Maradona per la quattordicesima giornata di campionato.