Europei, il programma della giornata: apre un big match, l'Olanda la sera

Terzo giorno di Europei. Prosegue la competizione più seguita dell'estate con ben tre match in programma per la giornata di oggi. Si parte alle 15 con il big match tra le due favorite del girone D, Inghilterra e Croazia. A Wembley, va in scena il match tra i britannici di Southgate e i finalisti dei Mondiali del 2018. Alle 18, è tempo del gruppo C. A Bucarest si affrontano l'Austria di Alaba e la rivelazione Macedonia del Nord guidata da Goran Pandev. Chiude il programma il posticipo delle 21 tra Olanda e Ucraina alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

IL PROGRAMMA

Inghilterra - Croazia ore 15 (girone D)

Austria - Macedonia del Nord ore 18 (girone C)

Olanda - Ucraina ore 21 (girone C)