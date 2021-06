Europei, la Slovacchia perde Vavro: il difensore della Lazio è positivo al Covid

"Denis Vavro è positivo al Covid-19. Gli ho parlato e non presenta alcun sintomo". Queste le parole del ct della Slovacchia Stefan Tarkovic in conferenza prima della sfida in programma venerdì alle 15 contro la Svezia. Il difensore della Lazio è stato messo in isolamento e perderà le prossime partite della sua Nazionale. Insieme a lui, positivo anche un membro dello staff tecnico. L'Europeo del difensore classe 1996 potrebbe essere già finito.