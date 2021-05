Europei, nessuna limitazione di pubblico per la finale a Wembley? L'ipotesi

Manca poco meno di un mese all'inizio degli Europei che prenderanno il via l'11 giugno con la gara tra Italia e Turchia in programma allo stadio Olimpico. La finale si svolgerà invece l'11 luglio a Wembley e potrebbe avere una presenza di pubblico da record. Come riportato dall'Ansa infatti le autorità britanniche stanno spingendo affinché non ci siano limitazioni di pubblico. Potrebbero quindi essere circa 90.000 gli spettatori o almeno questo è l'obiettivo visti gli ottimi risultati, in termini di contenimento dei contagi, registrati negli eventi pubblici organizzati tra aprile e maggio in Inghilterra.

In questo periodo sono stati svolti parecchi test che hanno coinvolto in totale 58mila persone evidenziando solo 15 casi di positività. "Non vedo l'ora di poter vedere Wembley nuovamente pieno, potrebbe anche non mancare tanto tempo", queste le parole del Ministro della Cultura Dowden.

