Europei, oggi Spagna-Italia U21: probabili formazioni e dove vederla

Dopo l'1-1 al debutto nell'Europeo contro la Repubblica Ceca, l'Italia Under21 di Nicolato oggi con la Spagna si gioca già moltissimo del suo futuro nel torneo. Una sconfitta complicherebbe la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, serve almeno un pareggio per rimanere in corsa e giocarsi poi tutto nell'ultima sfida contro la Slovenia. Il ct azzurro non avrà Tonali, squalificato per tre turni, Gabbia e Marchizza, fermati per un match. La partita verrà trasmessa dalla Rai (o in streaming sull'app Rai Play) questa sera alle ore 21 in diretta dallo stadio Ljdski Vrt. di Maribor (Slovenia). Vediamo le probabili formazioni.

SPAGNA (4-2-3-1): Fernandez; Pipa, Guillamon, Cuenca, Miranda; Zubimendi, Villar; Brahim Diaz, Puado, Cucurella; Ruiz. Ct: De la Fuente.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Pirola, Lovato; Bellanova, Frattesi, Pobega, Rovella, Sala; Cutrone, Scamacca. Ct: Nicolato.

