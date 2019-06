Europei Under 21, Spagna batte Belgio e torna in corsa per la semifinale

Dopo la sconfitta contro l’Italia la Spagna batte il Belgio 2-1 e torna in corsa per un posto nelle semifinali dell’Europeo Under 21. Al Mapei Stadium vantaggio immediato delle Furie Rosse al 6’ con Dani Olmo e pareggio al 24’ di Bornauw. Ci pensa Fornals allo scadere a mantenere in gioco i suoi (si qualificano le tre prime e la migliore seconda), nell’attesa di Italia - Polonia di stasera al Dall’Ara. Il Belgio, avversario degli azzurri nell’ultima giornata è già eliminato dal torneo con due sconfitte in due giornate.

LAZIO, L'UNIONE FA LA FORZA: LA TRIADE RESTA

CALCIOMERCATO LAZIO, PARLA WALDSCHMIDT

TORNA ALLA HOME PAGE