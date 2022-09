EURORIVALI - Bene lo Sturm Graz: austriaci secondi in classifica

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vince e convince lo Sturm Graz che, nella nona giornata del campionato austriaco, batte il Lustenau, quarta forza in classifica. Successo per 2-0 per gli uomini di Ilzer, prossimi avversari della Lazio in Europa League, che vanno a segno con Prass e Fuseini. Lo Sturm sale a quota 18, agganciando il LASK al secondo posto in classifica. La capolista Salisburgo dista quattro punti.