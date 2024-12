EURORIVALI - Crollo Real Sociedad: il Celta Vigo vince grazie a Duran

Duran - Duran, Real Sociedad ko. Nella diciottesima giornata di Liga a vincere è il Celta Vigo grazie alla doppietta del trequartista spagnolo. Una sconfitta importante per la formazione basca che arrivava da ben cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni. La squadra di Alguacil ora si ferma all'ottavo posto in classifica, a 9 punti dalla quarta posizione (con una partita in meno) occupato dall'Athletic Bilbao. In Europa League, invece, il prossimo 23 gennaio 2025 la Real Sociedad affronterà la Lazio all'Olimpico.