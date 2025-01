EURORIVALI - Il Braga continua la sua corsa: battuto il Benfica fuori casa

Nel primo mese del nuovo anno verranno delineate le squadre che passeranno il girone di Europa League. La Lazio è ormai certa di aver superato la prima fase, ma mancano ancora due partite per stabilire se si andrà ai playoff oppure direttamente alla fase due. Le partite che mancano sono quella contro la Real Sociedad e quella contro il Braga, che si giocheranno il 23 e il 30 gennaio. La squadra portoghese ricopre momentaneamente il quarto posto in classifica dietro allo Sporting Lisbona, al Porto e al Benfica, in attesa della sfida del Santa Clara. L'ultimo match di campionato, giocato sabato 4 gennaio, è stato proprio contro il Benfica e ha visto l'avversaria della Lazio trionfare per 1-2 fuori casa grazie alle reti di Navarro e Robson Bambu.