EURORIVALI - La Dinamo Kiev vince di misura: la classifica

Vittoria di corto muso, per dirla alla Allegri, per la DInamo Kiev nell'ultimo impegno prima della sosta nazionali. La squadra ucraina batte 1-0 in casa l'LNZ Cherkasy grazie al gol dagli undici metri di Yarmolenko. Prosegue il cammino a punteggio pieno per i ragazzi allenati da Shovkovsky con tre vittorie in altrettante partite e potenzialmente al primo posto in classifica, visto che alcune squadre ne hanno già giocate quattro. Dopo la sosta la Dinamo avrà altri tre impegni di campionato prima di sfidare la Lazio ad Amburgo il 25 settembre per la prima giornata di Europa League.