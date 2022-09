Eurorivali, lo Sturm Graz batte il Midtjylland: la classifica del girone

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è conclusa la prima gara della fase a gironi d’Europa League. Per quanto riguarda il Girone F si sono affrontate Lazio - Feyenoord e Sturm Graz - Midtjylland. Sorridono i biancocelesti, ma anche lo Sturm Graz che all’UPC Arena ha vinto di misura contro i danesi. Per gli austraici è stata sufficiente la rete di Emegha per conquistare i primi tre punti, non ha inficiato l’inferiorità numerica dovuta dall’espulsione di Hierlander. Di seguito la classifica del girone

Lazio 3

Sturm Graz 3

Midtjylland 0

Feyenoord 0