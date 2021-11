EURORIVALI - Marsiglia, la squadra di Sampaoli passa anche a Clermont: la decide Under

Poco più di 72 ore e la Lazio scenderà in campo contro il Marsiglia in vista della quarta gara di Europa League. Un match importantissimo per i biancocelesti che cercano la vittoria per agguantare il Galatasaray al primo posto del girone. Intanto la squadra di Sampaoli ieri è scesa in campo nella gara contro il Clermont vincendo di misura grazie alla rete di Under al 25° del primo tempo. Il Marsiglia mantiene quindi il secondo posto in Ligue1 a quota 56 punti, dietro al Psg.

