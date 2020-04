Everton, Kean viola la quarantena. Il comunicato del club: "Siamo inorriditi"

Moise Kean ha violato la quarantena organizzando una festa in casa con altre persone. È questa l'indiscrezione del 'Daily Star', che ha pubblicato sul proprio sito ufficiale delle foto provenienti da un gruppo privato di Snapchat. L'Everton ha commentato la notizia in un comunicato, dicendosi inorridito dal comportamento di uno dei propri tesserati in un momento così complicato per il mondo intero: "Il club è inorridito dalla notizia dell'incidente riguardante un nostro giocatore della prima squadra, che ha ignorato il regolamento del club durante la pandemia di Coronavirus. La società ha espresso fortemente il proprio disappunto e chiarito che queste azioni sono intollerabili". Questa non è la prima volta che il giovane talento fa parlare di sè per quanto fatto fuori dal campo. A novembre, infatti, era stato tagliato fuori dalla partita contro il Southampton per essersi presentato in ritardo alla riunione tecnica.

