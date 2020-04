Lazio, Commisso si ispira a Lotito per la Fiorentina: c'è tanto da imparare

COMMISSO SULLA LAZIO - Diaconale li ha spiegati bene i segreti - che poi tanto segreti non sono - che hanno portato la Lazio lì dove oggi merita di stare. Una società presente e solida, un grande direttore sportivo come Tare, un eccellente allenatore come Inzaghi, una sintonia ritrovata con i tifosi e una squadra che ha raggiunto la consapevolezza di essere forte. Tutti questi fattori, messi insieme, hanno consentito la crescita della Lazio, oggi capace di contendere lo scudetto a una corazzata tecnica ed economica come la Juventus. C'è da imparare dai biancocelesti, sono ormai una realtà. Lo sa anche il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che proprio alla Lazio si ispira: "C’è da imparare qualcosa da Lazio e Atalanta? Certo. Dobbiamo crearci quanti più giocatori forti possibile in casa e scoprire dei calciatori quando ancora non sono al top. Da loro due dobbiamo imparare a come stare ad alti livelli con budget decisamente inferiori" si legge sulla rassegna di Radiosei.

