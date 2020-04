Lazio, prima della Juve 7 partite: il calendario di Inzaghi e Sarri

JUVE-LAZIO, LA SFIDA SCUDETTO - Oggi sarebbe stata una domenica attesissima, piena d'adrenalina, con in programma per la 34esima giornata di Serie A la sfida più bella: Juventus-Lazio, la partita per lo scudetto. O almeno ce la immaginiamo così, è bello sognarla così. Può darsi pure che il cammino delle due squadre fino al big match avrebbe di molto cambiato la forma della classifica. Ma quando abbiamo lasciato tutto e il Coronavirus ha fermato il campionato, Lazio e Juve erano a un punto di distanza. È vero, oggi doveva esserci e non ci sarà nessun Juve-Lazio, ma verrà giocato alla ripresa. Se la Serie A ripartirà, come sembra, a maggio, prima della grande sfida all'Allianz Stadium ci saranno da giocare 7 turni. Come ricorda la rassegna di Radiosei, i bianconeri incroceranno il Bologna fuori casa, ospiteranno il Lecce che deve salvarsi, poi andranno al Ferraris contro il Genoa prima del derby con il Torino. Le restanti tre saranno Milan a San Siro, Atalanta e Sassuolo a Reggio Emilia. La Lazio invece se la vedrà con: Atalanta a Bergamo (o campo neutro), Fiorentina all'Olimpico, Torino in trasferta, Milan in casa, poi sul campo del Lecce prima del Sassuolo e dell'Udinese a Udine. Sette partite della verità per arrivare, finalmente, alla faccia a faccia scudetto con la Juventus.

