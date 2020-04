Lazio, Mancini: "Con Immobile davanti per gli Europei siamo a posto"

LAZIO, MANCINI SU IMMOBILE - Ormai il canale Instagram di 'Bobo' Vieri è diventato il nuovo salotto sportivo della televisione italiana. Ogni sera l'ex attaccante della Lazio invita in diretta tanti ex calciatori per parlare di calcio e non solo. Ieri, ospite Roberto Mancini che ha parlato inevitabilmente degli uomini che ha in testa di portare all'Europeo, spostato al 2021. Per l'attacco, spiega il ct, siamo a posto: "Al gol arrivano quasi tutti. Abbiamo Immobile e Belotti, dobbiamo cercare qualcuno dietro di loro. Magari ci sarà qualcuno che l’anno prossimo farà un gran campionato. Al momento con loro due siamo a posto. Speriamo arrivi qualche giovane che possa essere pronto per il Mondiale" ha detto.

Coronavirus, Mancini: "Situazione insopportabile, spero si riprenda presto con il calcio"

Lazio, Immobile: "Squadra destinata a restare grande. Vorrei chiudere qui la carriera"

Torna alla home page