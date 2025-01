Ex Lazio | Caicedo, dall'Ecuador: "Accordo verbale con il Barcelona"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Felipe Caicedo, ex biancoceleste, è attualmente svincolato, ma sembra che un club abbia bussato alla sua porta per rinforzare il proprio reparto avanzato. Stando a quanto riportato dal sito ecuadoriano Afición Central, l'attaccante avrebbe raggiunto un accordo verbale con il Barcelona, squadra che milita nella Serie A ecuadoriana. Il club, come riporta la giornalista Joselyn Centeno, è alla ricerca di un nuovo attaccante per rinforzarsi in vista dell'anno del centenario. Un possibile ritorno in patria per il trentaseienne che, dopo aver cercato fortuna in Europa, tornerà probabilmente nella sua terra natìa per concludere un percorso che gli ha regalato grandi soddisfazioni.