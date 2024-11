Ex Lazio, esordio con doppietta per Sardo: il talentino festeggia in Germania

07.11.2024 10:00 di Lavinia Saccardo @Laviniascc vedi letture diTwitter: Sembrava essere destinato a rimanere in panchina ancora a lungo e invece Jacopo Sardo si è preso riflettori e applausi. L'ex Lazio Primavera, ceduto in estate al Saarbrücken, club di terza divisione tedesca, ha vinto la sua partita d'esordio nella Saarland Cup (gara terminata con un ricco 6-1) contro l'SG Gresaubach, regalandosi anche una doppietta. Sua la rete del 2-0 al 44' e quella nella ripresa al 73'. Partito anche titolare nello stesso match, al termine della gara ha dichiarato ai media: “È stata una sensazione bellissima essere di nuovo coinvolto. Sono davvero contento di essere riuscito a dare qualcosa alla squadra".