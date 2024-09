Ex Lazio | Flop Kamada, quante critiche social dai tifosi del Crystal Palace

Fonte: Simone Locusta - Lalaziosiamonoi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non sta andando come ci si aspettava l’avventura inglese di Daichi Kamada. L’ex Lazio, approdato a Londra in estate dopo l’anno trascorso a Roma, è finito nel mirino dei tifosi del Crystal Palace a causa delle prestazioni sottotono. La società londinese sta faticando e si trova al terzultimo posto della Premier League, con soli 3 punti conquistati in 6 partite. “Kamada è terribile”, “Non voglio vederlo mai più”, “Sta rovinando la squadra, portatelo via da qui”, queste sono alcune delle critiche contro il centrocampista giapponese che divampano sui social. Questi giudizi, oltre a basarsi sulle prestazioni negative, trovano un riscontro nei numeri. Da quando veste la maglia del Crystal Palace, Kamada non ha siglato un gol in sei partite di Premier League.

L’unica occasione in cui è finito sul tabellino dei marcatori è stato contro il Norwich in Carabao Cup il 27 agosto, gara vinta in scioltezza per 4-0 dai londinesi. Troppo poco per un calciatore della sua esperienza e che percepisce il suo ingaggio, i tifosi si aspettavano decisamente di più, soprattutto dato il bel rapporto che lo lega con l’allenatore Oliver Glasner, il quale aveva saputo tirar fuori il meglio di lui ai tempi dell’Eintracht Francoforte. Dalla Champions con la Lazio alla zona retrocessione con il Crystal Palace, Kamada non sembra che si stia adattando al nuovo campionato. In base alle situazioni alcuni detti si rivelano veri, a volte sai quello che lasci ma non quello che trovi.