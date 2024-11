Ex Lazio, gender reveal per Felipe Anderson: ha scoperto il sesso del prossimo figlio

Quella di ieri 2 novembre è stata una giornata estremamente particolare e felice per Felipe Anderson. La festa di primo compleanno della sua bimba Helena, documentata sui social sia dal brasiliano che dalla bellissima moglie Lohanne, si è trasformata anche in un gender reveal elegantissimo per scoprire il sesso del loro prossimo figlio. Il video pubblicato non lascia dubbi: i palloncini celesti usciti da una grande scatola accertano che è in arrivo un "piccolo Pipe".