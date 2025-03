Ex Lazio, Immobile messo alla porta: il Besiktas ripiega su Schick

Il 2025 non è iniziato nel migliore dei modi per Ciro Immobile. L'ex capitano della Lazio, chiusa la storia d'amore con la società biancoceleste durata otto anni, la scorsa estate ha optato per vivere la sua terza esperienza all'estero, firmando con il Besiktas fino all'estate del 2026. Il nuovo capitolo in Turchia si è aperto alla grande, trovando la bellezza di 12 gol tra tutte le competizioni (campionato e coppe), finché nel mese di novembre sono iniziati i guai fisici che ne hanno minato il prosieguo della stagione.

Così nell'arco di quattro mesi ha centrato solamente tre reti e questo ha fatto storcere il naso ai piani alti del Besiktas. Infatti, la mancanza di continuità ha inciso parecchio nella flessione delle Aquile, specialmente in classifica, sebbene con l'arrivo del neo allenatore Ole Gunnar Solskjaer si stia rimediando.

Secondo quanto riferito da Fanatik, il rendimento di Immobile però non è comunque ritenuto sufficiente e fronte dei 10 milioni di euro garantiti tra bonus e ingaggio. Per questo motivo il club turco ha avviato le pratiche per individuare un sostituto e il preferito è Patrik Schick: l'attaccante del Bayer Leverkusen, valutato 22 milioni di euro sul mercato, ha rapito il Beşiktaş e la dirigenza bianconera intende contattare l'entourage del giocatore ex Roma per portarlo in Super Lig in prestito. L'idea è di proporre un prestito con diritto di riscatto ai tedeschi e - stando al portale turco - è previsto uno sforzo economico per mettere a segno il colpo. Al momento il centravanti ceco vanta 17 gol e 1 assist in 23 partite e ha un contratto valido fino al 2027.