Ex Lazio | Kamada in gol: il giapponese decisivo in Coppa di Lega

Il Crystal Palace passa il turno nella gara di Coppa di Lega contro l'Aston Villa. Gli eagles sono passati in vantaggio nei primi minuti con Eberechi Eze, ma il vantaggio dura pochi minuti. Infatti, al 23' il mancino di Jhon Durán non lascia scampo al portiere del Crystal Palace che vede insaccarsi il gol dell'1-1. Gara insidiosa e in equilibrio che viene risolta dall'ex Lazio Daichi Kamada. Il giapponese, dopo aver sfiorato il palo con un tiro da fuori pochi minuti prima, trova la rete del definitivo 1-2 al 64'. Un destro dal limite a fir di palo che regala il passaggio del turno alla squadra di Glasner. È la seconda rete in Coppa di Lega per Kamada, una competizione in cui sembra trovarsi particolarmente a suo agio. In campionato, al contrario, il giapponese continua a faticare: ancora nessun gol o assist messi a referto. Un inizio difficile in Inghilterra, chissà che questo gol non lo sblocchi definitivamente.