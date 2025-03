Ex Lazio | Muriqi show con il Kosovo: il pirata rifila una tripletta all'Islanda

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'avventura di Vedat Muriqi a Roma non è stata per nulla all'altezza delle aspettative, ma non si può dire che oggi il kosovaro non abbia trovato il suo posto nel mondo calcistico. Infatti da quando si è trasferito al Mallorca il pirata sembra esser rinato e tornato ai livelli che aveva raggiunto in Turchia con la maglia del Fenerbahce.

A prescindere dalla maglia indossata nell'arco degli anni, una costante positiva della carriera di Muriqi è sempre stata la nazionale dove ha sempre dato il meglio e per la quale ha sempre segnato con un ritmo più o meno costante, soprattutto considerando il livello della nazionale. Oggi con il Kosovo sfidava l'Islanda e ha dato il meglio di sé, siglando una tripletta che ha consentito ai suoi di ribaltare il vantaggio iniziale di Oskarsson.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.