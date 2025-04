Ex Lazio | Quante difficoltà per Felipe Anderson: il Palmeiras gli cambia ruolo

TUTTOmercatoWEB.com

Non sta incidendo come sperava Felipe Anderson. L'esterno brasiliano, che in estate ha lasciato la Lazio a parametro zero per trasferirsi al Palmeiras, in patria non ha trovato lo stesso rendimento che aveva in Italia, faticando a incidere e costringendo il tecnico a trovare una soluzione per permettergli di rendere al meglio. Tra il campionato Paulista, la Serie A e la sono 8 le presenze, lunghissima la sfilza di non convocazioni che si è interrotta solo di recente, forse causata da un problema fisico, quando 'Pipe' è tornato in campo per la finale del campionato, persa in favore del Corinthians.

IL RITORNO - Negli scorsi giorni Felipe Anderson ha ritrovato anche la titolarità, scendendo dal 1' nelle partite contro Sporting Cristal, in Libertadores, e Sport Recife in Serie A brasiliana. Apparizioni nel corso del quale non ha mai avuto la stessa posizione, svariando tra esterno sinistro, ala destra e treuqartista. Ruoli che il tecnico Abel ha commentato e spiegato.

LE PAROLE DI BALE - "È molto difficile per lui giocare al massimo delle sue capacità qui in Brasile. Dobbiamo gestire le nostre energie per giocare al massimo delle sue capacità. Lo ritroveremo sicuramente, perché è il nostro ruolo. Ci serviva un'ala esterna, non ne avevamo quindi ho utilizzato Felipe Anderson in una posizione più a destra, ho spostato Facundo a sinistra, per creare dinamiche e per renderci conto che Facundo all'interno può anche darci delle ottime cose."