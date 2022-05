F1 | Ferrari, Leclerc e Sainz si punzecchiano dove la Lazio vinse la Supercoppa Europea

Allo Stadio Louis II, dove la Lazio vinse la Supercoppa Europa contro il Manchester United, c'è spazio anche per la sfida fra la Nazionale Piloti e la squadra del Principe Alberto II. Una partita canonica prima del Gran Premio di Monaco, che ha visto i piloti Ferrari in campo "punzecchiarsi". Clicca qui per l'articolo sulle parole di -> Leclerc e Sainz con la Nazionale Piloti <-