Fantacalcio 2024/25, ecco il listone: i ruoli dei giocatori della Lazio

Sta per avere inizio la nuova stagione di Fantacalcio, il gioco della Serie A più amato dai tifosi italiani. È stato reso noto il listone ufficiale con tutti i ruoli dei giocatori delle venti squadre del campionato. Tra queste, ovviamente, c'è anche la Lazio. Di seguito la lista completa dei calciatori biancocelesti sia per la modalità Classic che per quella Mantra.

PORTIERI

Provedel P;

Mandas P;

Furlanetto P.

DIFENSORI

Lazzari D / Dd, E;

Marusic D / Dd, Ds, E;

Casale D / Dc;

Gila D / Dc;

Patric D / Dd, Dc;

Romagnoli D / Dc;

Nuno Tavares D / Ds, E;

Hysaj D / Dd, Ds, E;

Pellegrini D / Ds, E.

CENTROCAMPISTI

Zaccagni C / W, A;

Vecino C / M, C;

Tchaouna C / W;

Cataldi C / M, C;

Rovella C / M, C;

Guendouzi C / C;

Dele-Bashiru C / C, T;

Castrovilli C / C, T;

Akpa Akpro C / M, C.

ATTACCANTI

Isaksen A / W, A;

Pedro A / A;

Cancellieri A / W, A;

Castellanos A / Pc;

Noslin A / A.