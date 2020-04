Far Oer, riparte il calcio: vietato sputare e soffiarsi il naso

Le isole Far Oer sono i primi, tra le federazioni Uefa, a riaprire il calcio. E' pur vero che, visti i dati dell'OMS, nelle isole del Nord Europa ci sono stati solo 185 casi di positività al Coronavirus e nessun morto. Forse anche per questo motivo si è deciso di riprendere l'attività sportiva, che ricomincerà ufficialmente il 9 maggio.

IL PROTOCOLLO: Si ricomincia quindi con delle nuove regole: divieto per i calciatori di sputare a terra o pulirsi il naso, e pallone disinfettato. Per bere ognuno dovrà avere una propria bottiglia personale. Tutti dovranno lavarsi le mani prima e dopo la partita. Ogni club dovrà mettere a disposizione due spogliatoi per ciascuna squadra.

RITORNO ALLA NORMALITA': Nelle isole Far Oer, da lunedì scorso (20 aprile), hanno riaperto le scuole e adesso c'è la possibilità di allenarsi anche per le squadre di calcio. Non si farà molta fatica ad accettare le regole imposte dal nuovo protocollo.