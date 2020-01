Fascetti: "Scudetto? La Lazio non ha nulla da perdere. È l'anno buono"

"L'anno buono". Lo dicono in tanti, lo pensa anche Eugenio Fascetti. Guida di una delle più romantiche Lazio della storia e oggi primo tifoso della squadra di Inzaghi. Questa sera impegnata in una sfida difficile ma, secondo il mister del -9, con le carte in regola per puntare al titolo: "Se la Lazio può competere per lo Scudetto? Io ci proverei, non ha nulla da perdere" - ha detto Fascetti a Radio Punto Nuovo - "Negli anni passati ha perso partite inaspettate contro diverse squadre di basso livello, ma adesso il gruppo ci crede. Sta bene fisicamente. Questo è l'anno buono per la Lazio. Inzaghi ha cominciato con cautela ed è migliorato, insieme alla sua squadra". Infine, una battuta sulla fede calcistica personale di Fascetti: "Per chi tifo? Mi reputo interista e laziale"

