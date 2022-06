Fedele incensa Carnesecchi: "È il portiere del futuro. Fossi nella Lazio..."

Fonte: TMW Radio

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enrico Fedele ha parlato, tra gli altri argomenti, di Marco Carnesecchi e del suo futuro. Il portiere di proprietà dell'Atalanta è reduce da un intervento chirurgico che ha complicato l'approdo alla Lazio, la squadra che sembra in pole-position tra le "corteggiatrici". Il noto dirigente ha spiegato il suo punto di vista: "È uno dei migliori prodotti visti negli ultimi tempi. Lo aspetterei, per la ferita ho letto che ci vogliono 4 mesi, lo prenderei con un'opzione, senza correre grandi rischi. Lo vedo comunque come un portiere del futuro".

